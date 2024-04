Biały Dom wezwał Izrael do szybkiej realizacji zintensyfikowania dostaw pomocy humanitarnej do Strefy Gazy, co wcześniej zostało zapowiedziane przez kancelarię premiera Izraela Benjamina Netanjahu. Według komunikatu Izrael otworzy tymczasowo dla dostaw pomocy humanitarnej port Aszdod, położony około 40 km na północ od Strefy Gazy, i po raz pierwszy od 7 października ub. roku otworzy przejście graniczne Erez.

Biały Dom wezwał Izrael do szybkiej realizacji zintensyfikowania dostaw pomocy humanitarnej do Strefy Gazy, co wcześniej zostało zapowiedziane przez kancelarię premiera Izraela Benjamina Netanjahu. Według komunikatu Izrael otworzy tymczasowo dla dostaw pomocy humanitarnej port Aszdod, położony około 40 km na północ od Strefy Gazy, i po raz pierwszy od 7 października ub. roku otworzy przejście graniczne Erez. "Środki te, które obejmują zobowiązanie do otwarcia portu Aszdod (...), otwarcie przejścia granicznego w Erez (...) oraz znaczne zwiększenie dostaw pomocy z Jordanii bezpośrednio do Strefy Gazy, muszą teraz zostać szybko i całkowicie wdrożone" – oświadczyła rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA Adrienne Watson. Wcześniej kancelaria premiera Izraela poinformowała, że izraelski gabinet bezpieczeństwa, w następstwie ataku na konwój World Central Kitchen i napiętej rozmowy Netanjahu z prezydentem USA Joe Bidenem, postanowił podjąć natychmiastowe kroki w celu poprawy sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy. Izrael otworzy granicę ze Strefą Gazy Według komunikatu Izrael otworzy tymczasowo dla dostaw pomocy humanitarnej port Aszdod, położony około 40 km na północ od Strefy Gazy, i po raz pierwszy od 7 października ub. roku otworzy przejście graniczne Erez, pomiędzy północną Strefą Gazy a południowym Izraelem. Tel Awiw zwiększy pomoc Tel Awiw zwiększy także wielkość pomocy z Jordanii, transportowanej przez przejście Kerem Szalom. "Gabinet wojenny upoważnił premiera, ministra obrony Joawa Galanta i ministra Beny’ego Ganca do podjęcia natychmiastowych kroków w celu zwiększenia pomocy humanitarnej dla ludności cywilnej w Strefie Gazy – oznajmiło biuro Netanjahu w komunikacie - Ta zwiększona pomoc pomoże zażegnać kryzys humanitarny i jest konieczna dla zapewnienia kontynuacji walk i osiągnięcia celów wojny". Katarzyna Broda Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję Katarzyna Broda Zobacz wszystkie artykuły tego autora Wakacje kredytowe. Do konsultacji trafiła nowelizacja projektu »