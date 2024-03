Rosyjski portal Meduza poinformował, że Władimir Putin podpisał dekret o powołaniu do wojska 150 tys. osób.

Zgodnie z nowymi zasadami, obowiązującymi od początku roku, powołanie obejmie osoby w wieku od 18 do 30 lat. Wcześniej górną granicę stanowiło 27 lat. Wszyscy mężczyźni w Rosji od 18. oku życia mają obowiązek odbyć roczną służbę wojskową lub przejść odpowiadające mu szkolenie podczas studiów.

Poborowych zgodnie z prawem nie można wysyłać do walki poza granice kraju. Nie zostali oni objęci mobilizacją z 2022 r., w ramach której zaangażowano do walki na Ukrainie co najmniej 300 tys. mężczyzn po szkoleniu wojskowym.

W zeszłym roku na wiosnę powołano w Rosji do wojska 147 tys. osób.