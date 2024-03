Do wyjątkowego wydarzenia doszło podczas mszy w Niedzielę Palmową w Watykanie pod przewodnictwem papieża Franciszka. Nie przeczytał on przygotowanej na tę uroczystość homilii. Co się wydarzyło?

Papież Franiczek nie przeczytał przygotowanej na Niedzielę Palmową homilii. To zapewne rezultat przedłużających się zdrowotnych problemów papieża, który od ponad miesiąca ma kłopoty z gardłem. Na początku mszy na placu Świętego Piotra z udziałem około 25 tysięcy osób papież mówił osłabionym głosem. Następnie przeczytane zostały fragmenty Ewangelii, a potem msza była kontynuowana - bez papieskiej homilii. Msza w Niedzielę Palmową, upamiętniającą wjazd Jezusa do Jerozolimy, rozpoczęła się na placu przed bazyliką watykańską od procesji z gałązkami oliwnymi i palmami. Dzień ten otwiera obchody Wielkiego Tygodnia. Z Watykanu Sylwia Wysocka (PAP) sw/ fit/