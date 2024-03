Parlament Estonii przegłosował zainicjowany przez rząd projekt ustawy, zrywającej umowę o pomocy prawnej między Estonią a Rosją - poinformowała agencja BNS. O wypowiedzeniu umowy należy powiadomić drugą stronę co najmniej na sześć miesięcy przed upływem pięcioletniego okresu obowiązywania umowy.

Powodem rozwiązania umowy jest wciąż trwająca agresja militarna Rosji na Ukrainę. W sumie za przyjęciem ustawy głosowało 52 ze 101 posłów.

Współpraca prawna z Rosją

Umowa dotyczyła przede wszystkim prawa rodzinnego, np. w zakresie alimentów, a także prawa handlowego, dotyczącego codziennych relacji pomiędzy firmami po obu stronach granicy. Przewidywała uproszczoną procedurę w kilku kwestiach prawnych.

Oprócz wzajemnego uznawania orzeczeń, dokument zapewniał m.in. współpracę w sprawach karnych. Po rozwiązaniu umowy, współpraca prawna z Rosją będzie przebiegać tak samo, jak ma to miejsce ze wszystkimi pozostałymi krajami trzecimi.

Brak zaufania do Rosji

"Założeniem umowy o pomocy prawnej jest wzajemne zaufanie do systemów prawnych, a my dziś tego zaufania do wymiaru sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej nie mamy" - wyjaśnił przy przesłaniu parlamentowi projektu ówczesny minister sprawiedliwości Estonii Kalle Laanet.

Wypowiedzenie umowy

O wypowiedzeniu umowy należy powiadomić drugą stronę co najmniej na sześć miesięcy przed upływem pięcioletniego okresu obowiązywania umowy. Obecny pięcioletni okres kończy się 18 marca 2025 r., przez co wypowiedzenie musi zostać przesłane do Rosji przed 18 września br.