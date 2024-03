Nasze bezpieczeństwo zależy od wsparcia Ukrainy, nie wolno pozwolić na to, by Putin zwyciężył, bo to rozbudzi tylko rosyjski imperializm - poinformował we wtorek prezydent Andrzej Duda, który spotkał się z liderami Republikanów i Demokratów w Kongresie.

Prezydent Andrzej Duda, który składa wizytę w Waszyngtonie spotkał się z liderami Republikanów i Demokratów w Kongresie.

Podczas konferencji prasowej, po spotkaniu prezydent poinformował, że jego głównym przekazem podczas rozmów była konieczność wsparcia Ukrainy. "Akcentowałem, że nie wolno pozwolić na to, by Putin zwyciężył, bo to rozbudzi tylko rosyjski imperializm i wtedy na pewno poziom niebezpieczeństwa jeszcze się zwiększy. Ten imperializm rosyjski musi zostać zatrzymany i to jest ogromnie ważne zadanie dla NATO ze Stanami na czele" - powiedział Duda.

Prezydent zaznaczył, że w rozmowach wskazywał, że nasze bezpieczeństwo zależy od wsparcia Ukrainy. "Ukraińcy zasługują na wsparcie, bo ich bohaterska obrona przed rosyjską inwazją musi budzić szacunek. Dzisiaj tylko to, że ukraińska armia będzie dysponowała nowoczesną, zachodnią i amerykańską technologią walki i obrony może dać Ukrainie możliwość przechylenia szali zwycięstwa na swoją korzyść" - podkreślił.

"Dziękowałem za obecność amerykańską w Polsce, za decyzje, którymi Kongres aprobował nasze zakupy najnowocześniejszego uzbrojenia, jakie USA oferują. Mówiłem także, że ta obecność Amerykanów w Polsce, jako gwarancja bezpieczeństwa jest absolutnie konieczna. I ma to wielkie znaczenie dla umacniania poczucia bezpieczeństwa Polaków i narodów naszej części Europy wobec tego, co dzieje się za nasza wschodnią granicą" - relacjonował. (PAP)

Autorka: Delfina Al Shehabi, Aleksandra Rebelińska

