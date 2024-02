Nowy mianowany przez prezydenta dowódca sił obrony terytorialnej Ihor Płachuta w czasie Rewolucji Godności pracował w MSW i kierował wojskami wewnętrznymi podczas rozpędzania protestów na Majdanie – napisał portal Ukraińska Prawda. Protesty Rewolucji Godności trwały do lutego 2014 roku kiedy Janukowycz został obalony i uciekł do Rosji. Zapoczątkowało to serię wydarzeń: m.in. dokonaną przez Rosję aneksję ukraińskiego Krymu oraz wojnę ze wspieranymi przez Moskwę separatystami w Donbasie.

11 lutego prezydent Wołodymyr Zełenski powołał Ihora Płachutę na stanowisko dowódcy sił obrony terytorialnej Ukrainy. Zastąpi on zwolnionego Anatolija Barhyłewicza, który objął z kolei funkcję szefa sztabu generalnego.

Nowy dowódca

Według Ukraińskiej Prawdy oraz innych ukraińskich mediów Płachuta był dowódcą podlegających MSW wojsk wewnętrznych w grudniu 2013 r. i w styczniu 2014 r., gdy trwała tzw. Rewolucja Godności. Wojska te były skierowane do rozpędzania protestujących.

Protesty Rewolucji Godności

Rewolucja Godności przeszła do historii jako masowe wystąpienia społeczne przeciwko prezydentowi Wiktorowi Janukowyczowi. Demonstracje wybuchły w listopadzie 2013 roku w reakcji na odmowę podpisania przez Janukowycza umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. W ciągu kilku dni najkrwawszych starć z ukraińską milicją i oddziałami specjalnymi zginęło ponad 100 protestujących. Zostali zapamiętani jako "Niebiańska sotnia".

Protesty Rewolucji Godności trwały do lutego 2014 roku kiedy Janukowycz został obalony i uciekł do Rosji. Zapoczątkowało to serię wydarzeń: m.in. dokonaną przez Rosję aneksję ukraińskiego Krymu oraz wojnę ze wspieranymi przez Moskwę separatystami w Donbasie.