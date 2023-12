Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Kyryło Budanow przekazał, że Rosja nie dysponuje dalekosiężnymi planami wojennymi, a jej zasoby są na wyczerpaniu.

Ukraiński wywiad: Rosja bez planów i wycieńczona wojną

Budanow konstatuje: "Mogę powiedzieć jedynie, że Rosja według stanu obecnego nie posiada planów prowadzenia wojny w 2025 roku. Możliwe, że do końca 2024 roku - jeśli nic się nie zmieni - będą nanosić korektę. Ale na razie takich planów nie mają".

Jak dodał, Rosja "też ma problemy".

"Problemy nie tyle ze wsparciem ze strony społeczeństwa, bo opinia zwykłego Rosjanina nikogo nie interesuje. Chodzi o zasoby, bo wojna jest bardzo droga. I zasoby nie są tam nieograniczone"

- kontynuował.

"Może to trochę brutalnie zabrzmi, ale my walczymy na koszt kogoś innego, a oni na swój. I liczą swoje pieniądze, chociaż wydaje się, że tak nie jest. I to bardzo skrupulatnie" - stwierdził szef ukraińskiego wywiadu.