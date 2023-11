W razie konieczności możemy zamknąć wszystkie przejścia graniczne na wschodzie - powiedział w niedzielę premier Finlandii Petteri Orpo. Jak dodał, celowe kierowanie ludzi na granicę wciąż trwa, a Finlandia ma ponad 1300 km granicy z Rosją, która w terenie nie jest zabezpieczony płotem.

Gdyby wszystkie przejścia graniczne zostały zamknięte, o azyl nie można by się ubiegać na wschodniej granicy, ale np. na lotnisku pod Helsinkami czy na którymś z portów morskich – przyznał szef fińskiego rządu, który był gościem popołudniowej audycji radia Yle.

Jak przekazał lapoński oddział straży granicznej, w niedzielę ruch na granicy był spokojny, a tuż przed zamknięciem jedynego otwartego przejścia w Raja-Jooseppi do fińskiej granicy zdążyło dotrzeć zaledwie trzech migrantów z zamiarem ubiegania się o azyl. W sobotę zaś przybyło z kolei ponad 50 migrantów, głównie młodych mężczyzn, z których większość zadeklarowała, że pochodzi z Syrii.

Lapońskie przejście w Raja-Jooseppi, w kierunku na Murmańsk, otwarte jest w sezonie zimowym tylko przez cztery godzin dzienne.

Fiński rząd zdecydował o zamknięciu wszystkich (poza jednym najbardziej oddalonym na północ) przejść, po tym gdy rosyjskie służby graniczne zmieniły dotychczasową praktykę nieprzepuszczania osób bez odpowiednich dokumentów. Cztery najbardziej uczęszczane przejścia na płd.-wsch. kraju, skupiające ruch z Petersburga i Moskwy zostały zamknięte na okres trzech miesięcy, tj. do połowy lutego. W tamtym regionie jesienią postawiono też pierwszy trzykilometrowy odcinek płotu granicznego (budowa kolejnych jest rozłożona na najbliższe lata). Z kolei trzy przejścia północne zostały zamknięte wstępnie do 23 grudnia.

Według fińskich władz zjawisko napływu przez Rosję nielegalnych migrantów z krajów trzecich, głównie z Bliskiego Wschodu oraz Afryki, jest operacją hybrydową. W ostatnich tygodniach przez fińską granicę łącznie przeszło ponad 800 osób.

Z relacji azylantów – jak pisze prasa – wynika, że Rosjanie kierują ich w stronę Finlandii, a "pakiet podróżny" przez Rosję kosztuje ok. 2500 euro. Popularne rowery, którymi poruszali się (mimo zimowych warunków) na ostatnim krótkim odcinku podróży w strefie przygranicznej mieli zaś otrzymywać za ok. 100-400 euro za sztukę.

Władze pozostawiły jedno otwarte przejście graniczne na północnym wschodzie, ponieważ do większych obostrzeń – tj. zamknięcia wszystkich punktów kontroli granicznej na granicy wschodniej – zastrzeżenia miał kanclerz sprawiedliwości. To konstytucyjny urząd nadzorujący prace najwyższych funkcjonariuszy państwa oraz opiniujący projekty aktów prawnych. Według niego taka praktyka nie zabezpieczałaby wystarczająco prawa osób do ubiegania się o międzynarodową ochronę, tj. naruszałaby normy konstytucyjne czy międzynarodowe prawa człowieka.(PAP)

pmo/ adj/