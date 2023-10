Z uwagi na obecną sytuację w Izraelu, Polskie Linie Lotnicze LOT przedłużają do końca października br. zawieszenie wszystkich lotów z i do Tel-Awiwu - poinformował w poniedziałek PAP rzecznik spółki Krzysztof Moczulski.

"LOT, podobnie, jak inne linie lotnicze, z uwagi na obecną sytuację w Izraelu zawiesza wszystkie loty z i do Tel-Awiwu do końca października br." - powiedział rzecznik spółki Krzysztof Moczulski. Wcześniej LOT odwołał wszystkie rejsy do Izraela do 14 października br. włącznie.

Swoje rejsy do Tel-Awiwiu odwołały lub zawiesiły m.in. Air France, Lufthansa, British Airways, Wizz Air, czy American Airlines.

7 października w godzinach porannych Izrael został z zaskoczenia zaatakowany ze Strefy Gazy przez Hamas. Uderzenie skutkowało największą liczbą ofiar śmiertelnych wśród Izraelczyków od 1973 roku, gdy państwo żydowskie stoczyło wojnę z koalicją syryjsko-egipską. W ciągu trwającego od dziewięciu dni konfliktu zginęło już ponad 1,4 tys. mieszkańców Izraela i około 2,75 tys. Palestyńczyków ze Strefy Gazy. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

