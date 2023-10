Izraelska armia ogłosiła, że wyeliminowała wysokiego rangą dowódcę Hamasu Ali Kadiego, który kierował jednym z morderczych ataków na Izrael z 7 października – przekazała stacja BBC w sobotę. Terrorysta miał zginąć w uderzeniu izraelskich dronów.

Siły Obronne Izraela (IDF) poinformowały, że Kadi, dowódca kompanii w tak zwanej jednostce Nuchba (arab. „Elita”) Hamasu, został zabity w ataku z użyciem dronów, który przeprowadzono w oparciu o ustalenia izraelskiego wywiadu wojskowego – podał z kolei portal Times of Israel.

Według IDF 37-letni Kadi był wcześniej zatrzymany w Izraelu w 2005 roku za porwanie i zabicie izraelskiego cywila, ale wypuszczono go do Strefy Gazy w 2011 roku. Była to część przeprowadzonej wtedy wymiany około 1000 palestyńskich więźniów na uprowadzonego przez Hamas izraelskiego żołnierza Gilada Szalita.(PAP)

