W piątek Ukraińcy przeprowadzili atak rakietowy na sztab Floty Czarnomorskiej w Sewastopolu na okupowanym Krymie. To kolejny taki ostrzał; 13 września uszkodzono dwie jednostki stojące w suchym doku w pobliżu miasta – okręt „Minsk” i okręt podwodny „Rostow-na-Donu”.

„Obiecywaliśmy, że ciąg dalszy nastąpi. Gdy okupanci dochodzą do siebie w Melitopolu, a w Sewastopolu do tej pory brzmią sygnały alarmu powietrznego, po raz kolejny składam podziękowania pilotom Sił Powietrznych” – napisał ich dowódca Mykoła Ołeszczuk. A szef administracji prezydenta Andrij Jermak skomentował sprawę w mediach społecznościowych publikacją utworu AC/DC „War Machine”.

O dalsze plany wojenne Wołodymyr Zełenski był pytany podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Podczas spotkania z amerykańskimi mediami prezydent zapowiedział odbicie Bachmutu, straconego w maju w wyniku półrocznych, ciężkich i krwawych bojów. – Dezokupujemy Bachmut i – myślę – jeszcze dwa miasta. Nie powiem, jakie dokładnie. Mamy bardzo, bardzo kompleksowy plan – powiedział Zełenski.

Szef wywiadu wojskowego Kyryło Budanow dodał w rozmowie z programem „The War Machine”, że Ukraińcy zamierzają okrążyć Bachmut. W minionych dniach obrońcy weszli do Kliszczijiwki, ważnej miejscowości na trasie do ruin tego miasta, a ukraińska armia twierdzi, że ma pod kontrolą ogniową drogę z Bachmutu do Gorłówki, którą Rosjanie wykorzystują w celach zaopatrzeniowych. ©℗