Prowadzimy konsultacje i będziemy naciskać na rozszerzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ - powiedział we wtorek prezydent USA Joe Biden podczas wystąpienia w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Jak dodał, potrzebni są nowi stali i niestali członkowie Rady z regionów, które nie były odpowiednio reprezentowane.

"Stany Zjednoczone podejmują poważne konsultacje z wieloma państwami członkowskimi i będziemy nadal robić to, co do nas należy, by naciskać i popychać do przodu wysiłki reformatorskie" - powiedział Biden, wzywając do powiększenia Rady Bezpieczeństwa ONZ o nowych stałych i niestałych członków, m.in. z Afryki i Ameryki Południowej.

"Dostrzegamy, że by sprostać nowym wyzwaniom, nasze liczące wiele dekad instytucje i podejścia muszą zostać zaktualizowane" - zaznaczył prezydent USA. (PAP)