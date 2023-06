Ostatnie wydarzenia w Rosji, wsparcie Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy oraz wymiana opinii przed lipcowym szczytem NATO w Wilnie były tematami rozmowy prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem USA Joe Bidenem. Poinformował o tym w niedzielę Zełenski na Twitterze.

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że podziękował Bidenowi za niesłabnącą pomoc dla Ukrainy, zwłaszcza za systemy obrony powietrznej Patriot, a także za wspieranie „koalicji myśliwców”. „To ważne, by nadal zwiększać zdolność Ukrainy do ochrony naszego nieba” - oznajmił.

Zełenski dodał, że uzgodnił z Bidenem stanowisko przed szczytem NATO w Wilnie.

Również Biały Dom podał w komunikacie, że prezydenci Zełenski i Biden omówili „niedawne wydarzenia w Rosji” czyli najpewniej bunt Grupy Wagnera oraz „trwającą kontrofensywę ukraińską, a prezydent Biden potwierdził niezłomne wsparcie USA (dla Ukrainy), w tym poprzez ciągłą pomoc w sferze bezpieczeństwa, gospodarczą i humanitarną”.

Podobne były tematy rozmowy telefonicznej z szefem Pentagonu Lloydem Austinem ministra obrony Ukrainy Ołeksija Reznikowa, o której ten drugi poinformował na Twitterze.

„Zgadzamy się, że rosyjskie władze są słabe i że wycofanie sił rosyjskich z Ukrainy to najlepsze wyjście dla Kremla. Rosja lepiej by wyszła, gdyby skupiła się na rozwiązywaniu własnych spraw. Omówiliśmy też kontrofensywę armii ukraińskiej i następne kroki we wzmacnianiu naszych sił obrony” – poinformował Reznikow. (PAP)

mw/ ap/