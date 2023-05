Jedną z kwestii budzących największe emocje związane z koronacją Karola III są jej koszty oraz fakt, że zostaną one pokryte z budżetu państwa. Ale według szacunków, dodatkowe przychody pokryją nie tylko jej koszt, ale też utracone koszty z tytułu dnia wolnego.

Koszt koronacji zostanie podany do publicznej wiadomości dopiero po uroczystości, jednak media od dłuższego czasu sugerują, że będzie to między 50 a 100 mln funtów, przy czym częściej wskazywana jest ta wyższa kwota. Choć koronacja ma być mniejsza i krótsza niż Elżbiety II w 1953 r., koszt ten - jeśli zostanie potwierdzony - byłby dwa razy wyższy. Ówczesne 1,5 mln funtów stanowi bowiem równowartość 50 mln obecnych. Wzrost ten jest przede wszystkim związany ze znacznie wyższymi niż przed 70 laty kosztami zapewnienia bezpieczeństwa.

Wydawanie tych pieniędzy z budżetu państwa, zwłaszcza w sytuacji, gdy Wielka Brytania zmaga się z kryzysem kosztów utrzymania, będącym efektem słabego wzrostu gospodarczego i najwyższej od 40 lat inflacji, budzi spore kontrowersje. Ale też zarazem szacuje się, że dodatkowe przychody dla gospodarki z powodu koronacji przewyższą wydatki.

Wartość dodatkowych przychodów oszacowała firma VoucherCode dystrybucją kodów zniżkowych na zakupy w oparciu o dane firmy analitycznej GlobalData. Według przedstawionego przez nią raportu, podczas przedłużonego z okazji koronacji weekendu Brytyjczycy wydadzą 8,01 mld funtów, czyli o 3,22 mld funtów więcej niż w zwykły majowy długi weekendu. Na tę dodatkową kwotę złożą się zwiększone wydatki na zakupy w sklepach - 1,76 mld funtów, w lokalach gastronomicznych - 1,21 mld funtów oraz na podróże i noclegi - 250 mln funtów.

Jeśli chodzi o dodatkowe zakupy w sklepach, to planuje je 20,2 mln osób, a zdecydowanie największą część stanowić będą jedzenie i napoje, w tym alkohol. Oczekuje się, że przez trzy dni sprzedanych zostanie dodatkowo 33,9 mln pint piwa, 16,2 miliona butelek wina, 8,3 miliona butelek wina musującego i 1,6 miliona butelek bardzo popularnego latem likieru Pimm's. O 276 mln funtów ma wzrosnąć sprzedaż dekoracji, takich jak flagi czy zastawy stołowe, które będą zarówno używane w domach, jak i podczas imprez ulicznych, o 130 mln - pamiątek, takich jak talerze, kubki czy koszulki, a o 178 mln - innych przedmiotów. Szacuje się, że dekoracje kupi 6,1 mln osób, a pamiątki - 4,2 mln.

Według raportu, nieco ponad połowa ze zwiększonych obrotów branży gastronomicznej będzie efektem wydatków na napoje, głównie alkoholowe - 640 mln funtów, zaś pozostałe 570 mln - wydatków na jedzenie. Dodatkowy dzień wolny w poniedziałek spowoduje, że ludzie chętniej będą wyjeżdżać poza miejsce zamieszkania - albo do Londynu, aby bezpośrednio obserwować koronację, albo z Londynu, by uciec od tłumu, albo na inny wyjazd zupełnie niezwiązany z koronacją, w tym zagraniczny. Według raportu, na podróże do Londynu zostanie wydane dodatkowo 85 mln funtów, na podróże w inne miejsca - 72 mln, zaś na noclegi - 93 mln.

Ale od dodatkowych przychodów trzeba odliczyć utracone koszty dla gospodarki z tego powodu, że poniedziałek będzie dniem wolnym od pracy. Jak wyliczyła w zeszłym roku firma konsultingowa PwC, zwykły poniedziałek wolny od pracy (takich jest kilka w roku) - po uwzględnieniu już dodatkowych wydatków konsumenckich z okazji dnia wolnego - oznacza dla gospodarki stratę w wysokości 887 mln funtów. Brytyjski urząd statystyczny ONS wskazywał z kolei, że jedną z przyczyn spadku PKB we wrześniu zeszłego roku był dzień wolny z okazji pogrzebu Elżbiety II.

Biorąc pod uwagę, że koronacja bardziej składnia do świętowania niż pogrzeb, a wydatki w weekend koronacyjny mają być wyraźnie wyższe niż w zwykły przedłużony weekend, wygląda, że brytyjska gospodarka raczej zarobi na koronacji.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)

bjn/ jar/