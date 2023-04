W sobotę premier Węgier gościł na Dniu Sił Zbrojnych Serbii, którego punktem centralnym były manewry w bazie w Batajnicy.

=Viktor Orbán rozmawiał ze sprawdzonym sojusznikiem, prezydentem Aleksandarem Vučiciem, o pogłębieniu współpracy wojskowej. Serbów i Węgrów łączy podobne spojrzenie na sytuację międzynarodową. W rozmowach brali udział także minister obrony Kristóf Szalay-Bobrovniczky oraz László Palkovics, do niedawna kierujący zlikwidowanym właśnie ministerstwem technologii i przemysłu.

Palkovics poleciał do Belgradu jako szef N7 Holding, państwowej spółki zbrojeniowej. Podmiot ten nabył udziały w spółkach związanych z przemysłem obronnym od wchodzącego do polityki Szalaya-Bobrovniczkyego. Szef MON do maja 2022 r. utrzymywał bliskie relacje z kontrolowanymi przez Kreml podmiotami. Poza Orbánem w Serbii gościł także prezydent Republiki Serbskiej Milorad Dodik. Polityk od lat eskaluje niepokoje w Bośni i Hercegowinie, grożąc secesją kierowanego przez siebie podmiotu. Dodik mógł liczyć na poparcie Orbána w czasie zwycięskich wyborów w październiku 2022 r. Węgierski premier nagrał nawet stosowny film, który Dodik zamieścił w serwisach społecznościowych.

Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę relacje węgiersko-serbskie zyskały na znaczeniu. Belgrad i Budapeszt prezentują podobny dystans do Zachodu. Oba państwa mają „stać po stronie pokoju”, a zatem nie wspierają militarnie Ukrainy i opowiadają się za szybkim zakończeniem wojny, niezależnie od ceny. Prezentowane przez nich podejście ma stanowić pomost między Zachodem a Rosją, pomyślany jako stały balans między Rosją, Chinami a UE. Belgrad wciąż formalnie zabiega o członkostwo w Unii, chociaż wykazuje coraz mniejszy entuzjazm, tłumacząc to opieszałością Brukseli, która nie spieszy się do rozszerzenia. Budapeszt pozostaje adwokatem serbskich interesów w UE. Olivér Várhelyi, węgierski komisarz ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa, odgrywa w tym istotną rolę.

Przeciwwagę dla UE stanowią Chiny. Pekin zwiększa zaangażowanie w obu krajach. Trwa budowa kolei Belgrad–Budapeszt, realizowana przy zaangażowaniu kapitału z ChRL. Węgry i Serbię łączy bliska współpraca energetyczna. Przez łącznik w Kiskundorozsmie na Węgry jest tłoczony rosyjski gaz, a Serbowie korzystają z węgierskich magazynów surowca. Najważniejszą osią współpracy jest polityka migracyjna. Od 2016 r. Węgry podkreślają konieczność zaangażowania Brukseli w walkę z nielegalną migracją. W listopadzie 2022 r. na szczycie Austria–Serbia–Węgry zadeklarowano powołanie wspólnych sił ochrony granic. Konkretów na razie nie znamy. ©℗