Sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych António Guterres jest zbyt skłonny do uginania się pod rosyjskimi żądaniami – sugerują opublikowane w sieci tajne dokumenty Pentagonu. Jeden z nich, opisujący prywatne rozmowy Portugalczyka i jego zastępczyni Aminy Mohammed, dotyczy porozumień zbożowych. Te w lipcu ub.r. wynegocjowały wspólnie ONZ i Turcja, czym umożliwiły Ukrainie wznowienie eksportu przez Morze Czarne. Raport sugeruje, że Guterres tak bardzo chciał utrzymać umowy przy życiu, że gotów był dostosować się do interesów Rosji.

„Podejmował wysiłki, by poprawić zdolności eksportowe Moskwy, nawet kiedy dotyczyło to objętych sankcjami rosyjskich podmiotów lub osób” – miał brzmieć fragment dokumentu, do którego dotarło BBC. Dalej czytamy, że działania sekretarza generalnego były „podważaniem szerszych wysiłków zmierzających do pociągnięcia Moskwy do odpowiedzialności za inwazję na Ukrainę”. O kremlowskie interesy dba też Ankara. Na początku kwietnia, kiedy kraj odwiedził minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow, turecka gazeta „Daily Sabah” pisała, że obie strony zgodziły się, iż „należy zapewnić swobodniejszy eksport rosyjskich nawozów i zboża”. Mimo protekcji obu graczy Moskwa zdaje się być niezadowolona z obecnej sytuacji. Zbliża się termin wygaśnięcia porozumień (dotychczas przedłużane były dwa razy: w listopadzie 2022 r. na 120 dni, a w marcu na kolejne 60), a Rosja po raz kolejny straszy zakończeniem współpracy. Choć Zachód nie nałożył sankcji na eksport rosyjskiego zboża i nawozów, Kreml często skarży się na utrudnienia w zakresie logistyki i ubezpieczeń oraz odcięcie od bankowego systemu SWIFT.