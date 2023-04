FBI przekazało, że dokonano aresztowania w stanie Massachusetts, a agenci prowadzą czynności w jednym z domów w miejscowości North Dighton. FBI nie podało nazwiska aresztowanego, ale zaznaczyło, że sprawa ma związek z wyciekiem tajnych dokumentów i pojawiającymi się na ten temat medialnymi doniesieniami.

Wcześniej w czwartek dziennik "New York Times" jako pierwszy ujawnił, że służący w jednostce wywiadowczej Teixeira jest prawdopodobnym źródłem przecieku i to on administrował forum dyskusyjnym w serwisie Discord, na którym umieszczono niejawne dokumenty. Dziennikarze ustalili to na podstawie rozmów z innymi członkami grupy i cyfrowych śladów, które pozostawił po sobie autor przecieku.

Od zeszłego tygodnia media informują o publikowanych w internecie tajnych dokumentach amerykańskich służb wywiadowczych i innych agencji rządowych. Materiały, których autentyczność nie została oficjalnie potwierdzona, zawierają m.in. wysoce wrażliwe informacje dotyczące wojny na Ukrainie. (PAP)

