"Przeanalizujemy nasze ustawodawstwo, przeprowadzimy dyskusje w naszym rządzie oraz z naszymi kolegami w Rosji, aby ustalić, jak postępować" - powiedziała Naledi Pandor.

Międzynarodowy Trybunał Karny wydał w ubiegły piątek nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina. Sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury, uznając, że są realne podstawy, by sądzić, że Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.

Jak stwierdził MTK, przestępstwa, o które są podejrzani Putin i rosyjska rzeczniczka praw dziecka Maria Lwowa-Biełowa, były popełniane co najmniej od 24 lutego 2022 r. i stanowią naruszenie mówiącego o zbrodniach wojennych artykułu 8. Statutu Rzymskiego - międzynarodowego aktu prawnego ustanawiającego MTK. Putin jest ponadto podejrzany o niewłaściwe sprawowanie nadzoru nad swoimi cywilnymi i wojskowymi podwładnymi, którzy dopuścili się tych przestępstw lub pozwolili na to, by je popełniono.

W sierpniu 2023 roku Putin planuje wziąć udział w mającym się odbyć w RPA szczycie BRICS (grupy państw, w skład której oprócz gospodarzy wchodzą Brazylia, Rosja, Indie i Chiny). (PAP)

