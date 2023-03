Niemal pewne wydaje się, że w najbliższych dniach lub tygodniach śledztwo Alvina Bragga, prokuratora okręgowego z Manhattanu, zakończy się postawieniem przez wielką ławę przysięgłych formalnych zarzutów byłemu prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi. Sprawa dotyczy domniemanego przekazania gwieździe porno Stormy Daniels 130 tys. dol. za milczenie o romansie z Trumpem. Tym samym republikanin jest o krok od zostania pierwszym byłym amerykańskim prezydentem postawionym w stan oskarżenia i prawdopodobnie pierwszym poważnym kandydatem na najwyższy urząd w kraju, który będzie prowadził kampanię z zarzutami karnymi.

Dla nowojorczyka, showmana i potentata na rynku nieruchomości problemy prawne to nie pierwszyzna. Obecnie toczy się przeciwko niemu co najmniej pięć dochodzeń, m.in. w sprawie nielegalnego posiadania tajnych państwowych dokumentów we florydzkiej rezydencji oraz jego roli w szturmie na Kapitol z 6 stycznia 2021 r. Żadne z tych śledztw nie doszło jednak do takiego etapu, jak to Bragga.