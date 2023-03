"W Donbasie, obwodzie charkowskim, wszędzie, dokąd przyszło rosyjskie zło, jest to oczywiste, że państwa-terrorysty nie można powstrzymać inaczej niż poprzez nasze zwycięstwo. I zagwarantujemy je: nasze zwycięstwo. We wszystkich regionach wschodu naszego państwa, gdzie jest ukraińska flaga, jest też nadzieja. To się czuje" - oświadczył Zełenski na nagraniu opublikowanym wieczorem w mediach społecznościowych. (https://t.me/V_Zelenskiy_official/5591)

Zapewnił, że ukraińskie siły zrobią wszystko, by przywrócić normalne życie na całym terytorium państwa.

Zełenski zapowiedział też odpowiedź na każde rosyjskie uderzenie w ukraińskie miasta. W środę rosyjskie wojska zaatakowały Zaporoże, a w nocy z wtorku na środę Rzyszczów w obwodzie kijowskim. W Zaporożu zginęła jedna osoba, a ponad 30 zostało rannych, zaś w Rzyszczowie śmierć poniosło ośmiu cywilów.

"Wszystkie ataki Rosji otrzymają zarówno wojskową, jak i polityczną i prawną odpowiedź. Rosja przegra tę wojnę. Nie ma na świecie podmiotu, który nie odczuwałby tego już teraz" - kontynuował szef ukraińskiego państwa.

"Każdy rosyjski zabójca powinien zdawać sobie sprawę: nakaz aresztowania to najlepsze, co może się z nim stać" - podsumował Zełenski. (PAP)

