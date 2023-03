Do wybuchu na czwartym i piątym piętrze biurowca w dzielnicy handlowej Gulistan doszło nieco przed godz. 17. czasu lokalnego (ok. 12.00 naszego czasu) - podaje agencja AFP. Nazmul Islam, dyrektor szpitala Dhaka Medical College, poinformował, że do szpitala przewieziono ponad 100 rannych z różnymi urazami.

Reklama

W budynku nie wybuchł pożar, ale ponad 150 strażaków organizowało akcję ratunkową - powiedział rzecznik straży pożarnej. Jeden z rannych powiedział agencji, że eksplozja uszkodziła ścianę budynku i zniszczyła okna. "Na podłodze leżeli ludzie. Udało mi się wydostać przez okno" - powiedział.

Przyczyna wybuchu nie została jeszcze ustalona, ale zbierające śmiertelnie żniwo pożary i wybuchy w budynkach są powszechne w Bangladeszu, gdzie wymogi bezpieczeństwa w prawie budowlanym są niewystarczające - wyjaśnia agencja. (PAP)

Reklama

os/ mms/