Węgierskie Zgromadzenie Narodowe w minioną środę rozpoczęło debatę na temat rozszerzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego o Szwecję i Finlandię. Wydawało się, że procedura ratyfikacji będzie formalnością. Za rozszerzeniem opowiadali się i prezydent , i premier. Rząd zwrócił się do parlamentu o uchwalenie niezbędnych ustaw. I tu zaczęły się komplikacje. Premier Viktor Orbán nagle zakomunikował, że „posłowie nie są zbyt entuzjastycznie nastawieni do rozszerzenia NATO”. Wszystkiemu winne ma być krytyczne podejście krajów nordyckich do kwestii praworządności na Węgrzech.