"Kompletny, sprawiedliwy i trwały pokój jest jedyną akceptowalną opcją, by zakończyć wojnę na Ukrainie. Będzie to możliwe tylko wtedy, kiedy suwerenność, niepodległość i integralność terytorialna Ukrainy zostanie potwierdzona" - powiedział Rau, zachęcając państwa do przyjęcia rezolucji, której współautorem jest Polska, nawołującej do osiągnięcia sprawiedliwego pokoju na Ukrainie.

Minister wezwał Rosję do natychmiastowego wycofania swoich wojsk z Ukrainy i podkreślił, że Polska popiera międzynarodowe inicjatywy na rzecz rozliczenia Rosji z jej zbrodni.

Ocenił też, że Ukraińcy broniąc się przed brutalną napaścią, bronią nie tylko swojej tożsamości, niepodległości i wolności, ale też porządku międzynarodowego opartego o zasady, zaś wynik wojny będzie miał globalne reperkusje.

"Dla Rosji w tej wojnie chodzi o jej imperialne pragnienia i ambicje. Dla Ukrainy ta wojna jest obroną niezbywalnego prawa do suwerenności i integralności terytorialnej. Dla nas wszystkich tutaj w tej wojnie chodzi o najbardziej fundamentalne zasady ONZ. Potwierdźmy ich podstawowe znaczenie i zobowiązanie. Nie sprawiajmy, by stały się nieważne" - nawoływał minister.

Zapowiedział przy tym, że Polska nadal będzie schronieniem dla uchodźców z Ukrainy, bramą, przez którą przechodzi dla Ukrainy pomoc, i będzie wspierać ją tak długo, jak to konieczne.

Głosowanie nad rezolucją w sprawie warunków leżących u podstaw sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie przewidziane jest jeszcze dziś wieczorem.

W piątek Rau weźmie - obok szefów MSZ innych państw - udział w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ zwołanym w rocznicę rosyjskiej napaści.

Rozpoczęta w Nowym Jorku w środę nadzwyczajna sesja specjalna Zgromadzenia Ogólnego ONZ poświęcona jest - jak powiedział szef Zgromadzenia Ogólnego (ZO) Csaba Corosi - "ponurej pierwszej rocznicy wojny na Ukrainie".

"To rozpacz, przesiedlenia, zniszczenia i śmierć, jakich Europa nie widziała od dekad. Oszałamiająca skala strat przekracza możliwości ludzkiej wytrzymałości - tysiące cywilów i żołnierzy zginęło, a niezliczona liczba osób została ranna" – mówił Corosi. 8 mln uchodźców ukraińskich zostało rozproszonych głównie po Europie, dochodzi do tego 6 mln wewnętrznych przesiedleńców, z czego dwie trzecie to kobiety i dzieci. Systematyczne ostrzeliwanie infrastruktury cywilnej - bezpośrednie naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego - sprawiło, że miliony Ukraińców pozostały bez energii, wody i ciepła w środku zimy.

W czasie sesji pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska apelowała o powołanie specjalnego trybunału do spraw zbrodni popełnionych w czasie rosyjskiej agresji na jej kraj.

Oskar Górzyński (PAP)

