Podczas prac nad najnowszym zestawem sankcji nie doszło do spektakularnego weta ani próby wycofania się z pierwotnego projektu przygotowanego przez Komisję Europejską. Część państw regionu, w tym Litwa i Polska, domagała się ambitniejszych rozwiązań. Dyskusja dotyczyła również szczegółów listy sankcji indywidualnych, na której ma się pojawić kolejnych 130 osób fizycznych i prawnych, w tym ludzie zaangażowani w instalowanie okupacyjnych administracji na terytoriach należących do Ukrainy. Większych kontrowersji nie wzbudziły dalsze ograniczenia w handlu, które najpewniej obejmą m.in. zakaz eksportu do Rosji niektórych prefabrykatów budowlanych, drobnej elektroniki przydatnej do produkcji broni, w tym kamer termowizyjnych, oraz części zamiennych do maszyn. W drugą stronę – z Rosji do UE – ma zostać wstrzymany import materiałów służących do budowy dróg, w tym asfaltu i bitumu. Ponadto sankcjami mają zostać objęte cztery kolejne banki, a Unia ma dodatkowo uderzyć w osoby związane z kolportowaniem dezinformacji i propagandy Kremla.