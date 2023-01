„The Fight of His Life: Inside Joe Biden’s White House” (Walka jego życia. Biały Dom Joego Bidena od środka) miała premierę we wtorek. Z jej kart wyłania się obraz żmudnego, trwającego od października 2021 r. przekonywania sojuszników, że groźba inwazji na Ukrainę jest nie tylko realna, ale i coraz pewniejsza. Whipple opisuje, że pierwsze sygnały o nadchodzącym ataku wyszły od grupy pułkowników z odpowiedzialnej za wywiad sekcji J2 w resorcie obrony. To oni przedstawili zebrane dowody gen. Markowi Milleyowi, szefowi Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, a ten razem z sekretarzem obrony Lloydem Austinem wtajemniczyli w sprawę prezydenta: „Milley rozłożył mapy i opowiedział prezydentowi o geografii i historii Ukrainy, jej zdolnościach obronnych oraz schemacie organizacyjnym rosyjskiego wojska . Gdy skończył, Biden zapytał go, czy jego zdaniem Putin uderzy. - Tak sądzę - odpowiedział Milley. - Myślę, że prawdopodobieństwo inwazji jest większe, niż że do niej nie dojdzie, i że będzie ona duża - dodał”.