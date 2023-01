Oba państwa nordyckie przez lata blisko współpracowały militarnie z Sojuszem Północnoatlantyckim, ale akcesji do NATO była przeciwna zarówno większość Finów, jak i Szwedów. To się zmieniło po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. Dziś większość społeczeństw obu krajów popiera członkostwo w Sojuszu. Po złożeniu w maju w kwaterze głównej w Brukseli dokumentów akcesyjnych, do października umowy ratyfikowało 28 z 30 państw Sojuszu. Tempo tych działań było rekordowe. Do dziś nie zrobiły tego dwa państwa: Turcja i Węgry.