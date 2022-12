Początkowo tamtejsze wojsko i ówczesny premier państwa żydowskiego Naftali Bennett przekonywali, że Abu Aklę zabili uzbrojeni Palestyńczycy. Narracja ta została szybko zakwestionowana przez świadków zdarzenia i izraelską organizację praw człowieka B’Celem. Z ich relacji wynika bowiem, że na miejscu nie było palestyńskich bojowników. Dziś – po kilkukrotnej zmianie stanowiska – Izrael twierdzi, że istnieje „wysokie prawdopodobieństwo”, że Abu Akla została zabita przez żołnierza IDF podczas wymiany ognia, ale strzelanina była przypadkowa, więc nie uzasadnia potrzeby wszczęcia dochodzenia. – Do żadnego ostrzału tam nie doszło. Strzelono bezpośrednio do Abu Akli – przekazała w tym tygodniu Al-Dżazira, składając formalny wniosek do MTK o zbadanie sprawy. Ten zawiera dokumentację dotyczącą sześciomiesięcznego śledztwa prowadzonego przez stację, w którym zebrano m.in. relacje naocznych świadków i nagrania wideo.