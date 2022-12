Rosjanie co najmniej czterokrotnie użyli ukradzionej na Ukrainie cysterny kolejowej, nie zmieniając jej właściciela ani rejestracji, do transportu ładunków z Rosji na Litwę – pisze niezależny portal The Insider.

W materiale zatytułowanym „Rosja używa ukradzionych ukraińskich cystern do transportu ładunków do UE” portal śledczy powołuje się na informacje przekazane w Telegramie przez pracowników białoruskich kolei. Reklama Opisany jest tam przypadek ukraińskiej cysterny, ukradzionej wraz z innymi wagonami przez Rosjan w obwodzie sumskim w marcu. 8 listopada cysterna nie została wpuszczona na Litwę z Białorusi, ponieważ był na niej namalowany rosyjski symbol agresji, litera Z. Ładunek (nawozy lub ich składowe) były wysłane z Rosji na Litwę przez Białoruś. Po zamalowaniu symbolu 12 listopada cysterna została wpuszczona na Litwę. Reklama Z informacji białoruskich kolejarzy wynika, że ta sama cysterna w okresie od września do listopada wykonała cztery kursy pomiędzy Rosją a Litwą. Chiny: Najwyższej rangi dygnitarze pożegnali zmarłego byłego przywódcę kraju Jiang Zemina Zobacz również „Rosjanie nie przerejestrowali wagonów, nie zmienili właściciela i nie nadali wagonom nowych numerów” – pisze Insider. (PAP) just/ tebe/ Reklama Jak przygotować się do zmian od 1 lipca 2022 r. Podatki. Wynagrodzenia (książka + ebook) Jest to jedyna na rynku publikacja, która w praktyczny sposób przygotowuje Czytelników do stosowania nowych przepisów … Tylko teraz 98,00zł Przejdź do sklepu