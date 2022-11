O tym, że obecna polityka migracyjna i narzędzia, które posiadają państwa członkowskie niekoniecznie najlepiej sprawdzają się w sytuacjach kryzysowych mogliśmy przekonać się m.in. podczas ubiegłorocznego kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Z drugiej strony procedury nie okazały się zawodne w lutym i marcu, kiedy to ruszyła największa fala uchodźców w Europie od II wojny światowej. Obecnie również instytucje europejskie zapewniają, że przygotowują się do napływu kolejnej grupy Ukraińców, którzy są zmuszeni opuścić swoje mieszkania w wyniku rosyjskich bombardowań i odcinania od dostępu do wody i elektryczności kolejnych regionów kraju. W UE największe obawy budzi nałożenie się przyjazdów dużej grupy uchodźców z Ukrainy z kryzysami migracyjnymi na różnych odcinkach granic Europy. Do kolejnych rozmów na ten temat dojdzie 8 grudnia, kiedy to szefowie resortów spraw wewnętrznych będą także dyskutować o rozszerzeniu strefy Schengen o Chorwację, Bułgarię i Rumunię. Dwa ostatnie kraje są szczególnie istotne ze względu na rozległe granice, które – jeśli uda się przełamać opór niektórych stolic – już w przyszłym roku mogą stać się zewnętrznymi granicami samej strefy i UE zarazem.