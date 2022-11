– Od kilku dni za pomocą naszych samolotów i karabinów prowadzimy działania przeciwko terrorystom. Jeśli Bóg pozwoli, wykorzenimy ich wszystkich tak szybko, jak to możliwe – komentował we wtorkowym wystąpieniu Erdoğan. A przemawiając do reporterów podczas lotu po otwarciu mistrzostw świata w piłce nożnej w Katarze, przekonywał, że trwająca kampania wojskowa Turcji „nie jest ograniczona tylko do operacji powietrznej”. – Kompetentne władze, nasze ministerstwo obrony i szef sztabu będą wspólnie decydować o poziomie siły, która powinna zostać użyta przez nasze siły naziemne – mówił.