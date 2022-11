"Trwa rozmowa prezydentów Polski i USA - Andrzeja Dudy i Joe Bidena" - napisał na Twitterze Kumoch.

Reklama

Wcześniej we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller, po zakończeniu spotkania w BBN, powiedział, że na terenie powiatu hrubieszowskiego doszło do eksplozji, która doprowadziła do śmierci dwóch polskich obywateli. Rzecznik rządu poinformował, też, że zostanie zweryfikowane, czy zachodzą przesłanki, by uruchomić procedury wynikające z art. 4 Paktu Północnoatlantyckiego.

Reklama

Artykuł 4 Traktatu Północnoatlantyckiego stanowi, że "strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron". (PAP)

kos/ mok/