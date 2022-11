W szczytowym momencie dostępu do elektryczności nie miało w stolicy nawet 350 tys. gospodarstw domowych, a wody aż 80 proc. mieszkańców. Alarmy bombowe odzywają się niemal we wszystkich rejonach Ukrainy, a prezydent Wołodymyr Zełenski apeluje do wspólnoty międzynarodowej o stanowczą reakcję i wykluczenie Rosji z ONZ oraz G20.