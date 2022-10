„Jeśli chcemy odnieść sukces, jeśli chcemy iść naprzód, nie mamy innego wyboru, jak tylko pracować więcej” – powiedział prezydent, przypominając, że francuscy pracownicy pracują krócej niż przeciętni Europejczycy. „Reforma emerytalna jest niezbędna, jeśli chcemy zachować nasz model społeczny bez podwyższania podatków” – dodał prezydent. "Od lata 2023 r. będziemy musieli przesuwać ustawowy wiek o 4 miesiące rocznie – wyjaśnił Macron. Oznacza to, że ustawowy wiek emerytalny podniesiony do 65 lat zostanie osiągnięty w 2031 r. Obecny wiek przechodzenia na emeryturę we Francji to 62 lata, jednak niemal każdy sektor gospodarki ma swoje własne rozwiązania emerytalne.

Kolejne rządy we Francji bezskutecznie próbują wprowadzić w życie reformę emerytalna, której sprzeciwiają się związki zawodowe. Każda próba przeforsowania reformy wywołuje gwałtowne manifestacje uliczne w kraju. Prezydent zapewnił też w wywiadzie, że planowany system wsparcia MŚP "zagwarantuje rozsądną cenę energii tak, jak w przypadku gospodarstw domowych”. We Francji ceny energii dla gospodarstw domowych wzrosły w 2022 r. średnio o 4 proc., od początku roku 2023 wzrosną o 15 proc.

Z Paryża Katarzyna Stańko (PAP)