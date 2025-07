W 2024 r. lekarze wystawili 513,4 mln recept, co stanowi wzrost o 18,3 mln w porównaniu do 2023 r. – wynika z najnowszych danych GUS, zawartych w raporcie „Sprzedaż leków na receptę w 2024 r.” Zwiększyła się też wartość sprzedanych leków. Tych na receptę wyniosła w 2024 r. 29,6 mld zł, co stanowi wzrost o 3,5 mld zł (tj. o 13,4 proc.) w porównaniu do roku poprzedniego.

Niespodzianką zestawienia dotyczącego ubiegłego roku są dane, na jakie leki wystawiano recepty. Na pierwszy plan wysunęły się bowiem farmaceutyki na choroby przewodu pokarmowego i metaboliczne, które stanowiły 21,4 proc. całkowitej wartości. Leki związane z układem sercowo-naczyniowym, które były na pierwszym miejscu jeszcze w 2023 r., spadły na drugą pozycję. Ich udział w całkowitej wartości sprzedaży wyniósł 18,8 proc.