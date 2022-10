"Wojna rosyjska zamieniła część Morza Czarnego w strefę wojenną. Pociski wystrzelone z rosyjskich okrętów wojennych na Morzu Czarnym uderzyły w ukraińskie miasta. Od miesięcy siły rosyjskie blokują ukraińskie porty, wywołując największy od lat światowy kryzys żywnościowy. Wzywamy Rosję do odnowienia porozumienia zbożowego ONZ, które zostało osiągnięte z pomocą Turcji, i do umożliwienia kontynuacji dostaw żywności dla tych, którzy najbardziej jej potrzebują" – powiedział Stoltenberg.

Reklama

Słowa Stoltenberga były nawiązaniem do przemówienia wideo prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który powiedział, że Rosja obecnie blokuje 175 statków, które miały opuścić ukraińskie porty w ramach inicjatywy eksportu zboża.

"Jest jasne, że Rosja zamierza ponownie zaostrzyć światowy kryzys żywnościowy, aby przywrócić zagrożenie głodem na dużą skalę. A to w szczególności jest obowiązkiem wszystkich naszych partnerów - zagwarantować bezpieczeństwo żywnościowe i zakończyć tę brudną rosyjską grę. Dziś, ze względu na świadome rosyjskie hamowanie naszego eksportu żywności, liczba statków czekających na możliwość wypełnienia zobowiązań umownych wynosi już 175" - powiedział ukraiński prezydent.

Reklama

Zełenski stwierdził, że nie jest to tylko problem handlowy, ale przede wszystkim pogorszenie dostępu do żywności dla milionów ludzi i groźba jeszcze większego wzrostu cen podstawowych produktów na różnych kontynentach – zarówno w Afryce, jak i w Azji, a także w Europie. "Jeśli jednak Rosji powiedzie się jej scenariusz, skończy się to nowym kryzysem migracyjnym na dużą skalę. Rosja jako państwo terrorystyczne jest we wszystkim sferach terrorystyczna i zasługuje na to, aby wywierać na nią codziennie wzmożoną presję międzynarodową" – podkreślił szef ukraińskiego rządu.

Odbiegając od tematu eksportu ukraińskiego zboża Stoltenberg zaznaczył też, że Morze Czarne ma strategiczne znaczenie dla NATO, dlatego Sojusz zwiększa swoją obecność wojskową w regionie. W szczególności dotyczy to rozmieszczenia grupy bojowej NATO na terytorium Rumunii. "Ten kontyngent dowodzony przez Francję, w skład którego wchodzą również wojska z Belgii, Holandii i Stanów Zjednoczonych, jest dowodem determinacji NATO w obronie przed potencjalną agresją zarówno na Rumunię, jak i każde inne państwo sojusznicze" - zaznaczył szef NATO.

Stoltenberg w Kwaterze Głównej Sojuszu przyjął w środę premiera Rumunii Nicolae Ciucę, który na wspólnej konferencji prasowej przypomniał, że region Morza Czarnego został uznany za region o znaczeniu strategicznym w nowej Koncepcji Strategicznej NATO.

"Bezpieczeństwo w tym regionie jest naruszane w wyniku nielegalnej i agresywnej wojny Rosji z Ukrainą. Wyraziliśmy zaniepokojenie długofalowymi konsekwencjami, jakie rosyjska agresja i nieodpowiedzialne zachowanie Rosjan może mieć dla bezpieczeństwa regionalnego i euroatlantyckiego, a także dla stabilności globalnej. Biorąc pod uwagę dużą dynamikę wydarzeń i nieprzewidywalność zachowania Rosji, NATO powinno nadal uważnie monitorować sytuację na Morzu Czarnym" – podkreślił szef rumuńskiego rządu.

Ciuca oświadczył, że podczas spotkania ze Stoltenbergiem wyraził poparcie dla euroatlantyckich aspiracji Ukrainy.

29-30 listopada w Bukareszcie odbędzie się spotkanie ministrów spraw zagranicznych Sojuszu Północnoatlantyckiego, na których omówione zostaną najpilniejsze problemy bezpieczeństwa europejskiego i euroatlantyckiego. (PAP)

zm/