Gospodarz 17. spotkania grupy, prezydent Malty George Vella, zapowiadał na początku września, że przywódcy omówią pilne kwestie globalne dotyczące m.in. bezpieczeństwa, sytuacji na wschodzie i południu UE czy wojny na Ukrainie.

Również szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch wskazywał, że spotkanie grupy poświęcone będzie bezpieczeństwu wschodniej i południowej flanki, polityce spójności UE i najnowszym wyzwaniom stojącym przed Wspólnotą.

„Będzie dużo możliwości rozmów kuluarowych i przekonywania naszych zachodnich partnerów do tego, jak ważna dla nas jest sprawa bezpieczeństwa na Wschodzie, jak ważna jest pomoc dla Ukrainy, jak bardzo ważna jest jedność UE wobec tego kryzysu” – powiedział minister.

Grupa Arraiolos zrzesza prezydentów kilkunastu państw Europy. Została utworzona w 2003 roku z inicjatywy ówczesnego prezydenta Portugalii Jorge Sampaio. Nazwa pochodzi od portugalskiej miejscowości, w której odbyło się pierwsze spotkanie prezydentów m.in. Finlandii, Niemiec, Łotwy, Polski, Portugalii, Węgier i Włoch. W późniejszych latach dołączali do nich inni przywódcy.

Reparacje wojenne były jednym z tematów czwartkowej rozmowy prezydentów Polski i Niemiec Andrzeja Dudy i Franka-Waltera Steinmeiera, którzy składają obecnie wizytę na Malcie - poinformował prezydencki minister Jakub Kumoch. "Prezydenci zgodzili, że jest to sprawa trudna, którą oba kraje muszą rozwiązać" - relacjonował.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej poinformował, że rozmowa w cztery oczy prezydentów Polski i Niemiec przed spotkaniem Grupy Arraiolos w Vallettcie dotyczyła rosyjskiej agresji na Ukrainę; poruszono także temat reparacji wojennych.

"Obaj prezydenci (...) uznają, że jest to spór mający naturę prawną, natomiast ich zadaniem jest budowanie relacji między społeczeństwami Polski i Niemiec tak, aby one jak najmniej na tego typu sporach ucierpiały, aby nadal rozwijały się pozytywnie" - mówił Kumoch. Zaznaczył, że spór ten toczy się między rządami Polski a Niemiec, a nie między Polakami a Niemcami.

Pytany, czy według Steinmeiera kwestia reparacji jest sprawą zamkniętą, tak, jak mówiła o tym szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock, Kumoch odpowiedział, że nie słyszał, by prezydent Niemiec użył takiego sformułowania. "Natomiast obaj prezydenci zgodzili się co do tego, że jest to sprawa dosyć trudna, którą oba te kraje muszą rozwiązać, bo tak czy inaczej, jakiekolwiek polityczne rozwiązanie musi być znalezione" - podkreślił prezydencki minister.

