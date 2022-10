Demonstracje trwają już ponad dwa tygodnie, jednocząc Irańczyków ponad podziałami etnicznymi i klasowymi. To największe wyzwanie dla teokratycznych przywódców Iranu od ponad dekady. Wściekłość społeczeństwa jest powszechna. „Ani zagraniczni wrogowie, ani krajowa opozycja nie byłyby w stanie wprowadzić całego kraju w stan zamieszek, gdybyśmy nie mieli do czynienia z tak dużym niezadowoleniem z działań władzy” – grzmiał konserwatywny dziennik „Jomhouri Eslami”. Prezydent Ebrahim Ra’isi wezwał w tym tygodniu do zjednoczenia się przeciwko demonstrującym. Według szacunków Irańskiej Organizacji Praw Człowieka (IHRO) zginęło już co najmniej 150 osób, a kilka tysięcy zostało aresztowanych.