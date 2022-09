Jeśli Rosja posunie się dalej w anektowaniu Ukrainy, to USA i ich sojusznicy są przygotowani do nałożenia kolejnych ograniczeń ekonomicznych na Moskwę - ogłosiła w piątek rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre. Rosyjscy okupanci prowadzą pseudoreferenda w sprawie przyłączenia zajmowanych przez siebie terenów Ukrainy do Rosji.

"Wiemy, że te referenda będą manipulowane" - podkreśliła Jean-Pierre. Reklama Władze okupacyjne w zajętych częściowo przez rosyjskie wojska czterech obwodach na wschodzie i południu Ukrainy prowadzą od piątku pseudoreferenda w sprawie przyłączenia tych terenów do Rosji. Te działania - określone przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego jako "farsa" - mają potrwać do wtorku. USA nie mają powodu, by zmieniać stopień gotowości swoich sił nuklearnych - przekazała także rzeczniczka Białego Domu. Odniosła się w ten sposób do słów prezydenta Władimira Putina, który ostrzegł, że Rosja użyje "wszystkich niezbędnych środków" w wypadku zagrożenia państwa. Reklama Kumoch: Rosja nie użyje broni nuklearnej, bo byłby to jej koniec Zobacz również "Oczywiście traktujemy te groźby bardzo poważnie, ale obecnie nie widzimy żadnych powodów, by modyfikować nasze własne stanowisko dotyczące broni nuklearnej" - zaznaczyła Jean-Pierre.