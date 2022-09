Ostatecznie ministrowie spraw zagranicznych zgodzili się, żeby zawiesić umowę o ułatwieniach w wydawaniu wiz. Dotychczas umowa była częściowo zawieszona dla urzędników czy przedsiębiorców, a teraz zawieszenie obejmie resztę obywateli. Już ten krok ma zmniejszyć liczbę nowych wiz wydawanych przez państwa członkowskie. Oznacza on podwyższenie opłaty wizowej z 35 euro do prawdopodobnie 80 euro oraz zwiększenie liczby wymaganych dokumentów, które będą musieli przedstawić Rosjanie konsulatom. Mowa o krótkoterminowych wizach, które umożliwiają pobyt do 90 dni na terenie UE . Jednocześnie „27” pozostawiła furtkę do wydawania wiz humanitarnych. Bruksela – zgodnie z zapowiedzią szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella – przyjrzy się natomiast wydanym po 24 lutego wizom turystycznym i zdecyduje o ich dalszym uznawaniu. Z pewnością – jak podkreślił wczoraj Borrell – nadal nie będą uznawane paszporty rosyjskie wydane obywatelom ukraińskim na terytoriach okupowanych.