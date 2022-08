Teraz jednak mogą się pojawić nowe powody, dla których Ateny będą musiały tłumaczyć się Brukseli, tym razem z praworządności i podstawowych wolności. Grecy musieli przełknąć gorzką pigułkę po publikacji w ubiegłym miesiącu corocznego raportu o praworządności w państwach członkowskich, w którym Komisja Europejska krytycznie odniosła się m.in. do pogarszającego się poziomu wolności mediów. Według Reporterów bez Granic Grecja znalazła się pod tym względem na ostatnim miejscu spośród 27 państw UE, notując spadek o 70 miejsc w rankingu. Niepokój budzi też afera podsłuchowa z wykorzystywaniem programów Pegasus i Predator. Tą ostatnią kwestią zajmuje się specjalna komisja Parlamentu Europejskiego, a jej członkowie w rozmowie z DGP podkreślają, że po Polsce, Węgrzech i Hiszpanii to właśnie Grecja będzie głównym obiektem ich zainteresowania w najbliższych miesiącach. Niewykluczone, że dojdzie do wizyty delegacji komisji w Atenach i rozmów z przedstawicielami rządu, który początkowo zaprzeczał inwigilowaniu opozycji i dziennikarzy, ale ostatecznie potwierdził doniesienia kanadyjskiego ośrodka Citizen Lab, ujawniającego kolejne informacje o inwigilacji w UE