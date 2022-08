Aby to zrobić, agenci potrzebowali nakazu podpisanego przez sędziego. Nie jest to więc akcja samego FBI, ale i Departamentu Sprawiedliwości. Najprawdopodobniej zatwierdzona na najwyższym szczeblu obu tych instytucji. FBI musiało przedstawić wiarygodny powód, że na terenie kompleksu w Mar-a-Lago znajduje się dowód na przestępstwo popełnione przez Trumpa. Z mediów wynika, że kwestia dotyczy dokumentów, które zabrał ze sobą z Białego Domu, gdy zakończył swoją prezydenturę. Zgodnie z prawem wszelkie dokumenty związane z działalnością przywódcy USA powinny zostać przekazane do Archiwum Narodowego. W przypadku Trumpa tak się nie stało. Dopiero w styczniu tego roku, po dłuższych negocjacjach przekazał tam kilkanaście pudeł dokumentacji, w tym notatki czy listy. Katalogując to, archiwiści zorientowali się, że są braki.