Oznacza to, że stopa inflacji w największej gospodarce Europy już trzeci miesiąc z rzędu utrzymuje się powyżej granicy siedmiu procent. Od kwietnia do maja 2022 r. ceny wzrosły o 0,9 proc. Statystycy z Wiesbaden potwierdzili we wtorek swoje wstępne dane z końca maja.

W zjednoczonych Niemczech nigdy nie było inflacji na takim poziomie. W dawnej RFN, aby znaleźć podobnie wysokie wartości, trzeba cofnąć się do kryzysu naftowego z lat 70, do zimy z 1973 na 1974 - zauważa we wtorek portal dziennika "Welt".

Główną przyczyną wysokiej inflacji jest wzrost cen energii. "Ale obserwujemy też wzrost cen wielu innych towarów, zwłaszcza żywności" - stwierdził szef Federalnego Urzędu Statystycznego Georg Thiel.

"Wojna na Ukrainie i sankcje Zachodu wobec Rosji powodują wzrost cen energii, surowców i żywności. To z kolei obciąża przedsiębiorstwa i konsumentów oraz spowalnia gospodarkę" - pisze "Welt". (PAP)