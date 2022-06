Równocześnie z Zachodu płyną kolejne informacje o dostawach uzbrojenia do Ukrainy. Wczoraj brytyjski minister obrony Ben Wallace potwierdził pojawiające się od kilku dni informacje, że Wielka Brytania wyśle systemy artyleryjskie M270, które mogą razić cele odległe nawet o 80 km. Nie wiadomo o jaką liczbę chodzi, BBC podawało, że prawdopodobnie o trzy wyrzutnie. Z kolei Amerykanie już w ubiegłym tygodniu zapowiedzieli, że wyślą na Wschód cztery wyrzutnie sytemu Himars wraz z pociskami, które mogą razić cele w odległości ok. 70 km. Równocześnie zapowiedzieli, że nie przekażą Ukrainie pocisków MGM-140 ATACMS, które mają zasięg nawet 300 km. Skala amerykańskiej pomocy jest zdecydowanie największa, kilka tygodni temu prezydent Joe Biden podpisał tzw. akt Lend & Lease, który opiewa na ok. 40 mld dol. Trzeba jednak pamiętać, że część tej kwoty trafi do amerykańskiej zbrojeniówki, która ma uzupełnić zapasy sprzętu już przekazanego. I tak koncern Raytheon otrzymał zamówienie na ponad 600 mln dol., w ramach którego ma dostarczyć US Army 1,3 tys. zestawów przeciwlotniczych Stinger.