Jak dodaje portal, coraz częstsze doniesienia o poważnych schorzeniach Putina miały wywołać „duże zaniepokojenie” na Kremlu.

Córka Putina, Katerina Tichonowa, mogłaby zastąpić go na czele partii Jedna Rosja. Tichonowa jest osobą, co do której byłby konsensus kremlowskich decydentów – informuje profil Generał SVR na Telegramie, należący - jak twierdzi „Bild” - do byłego agenta rosyjskich służb o pseudonimie „Wiktor Michajłowicz”. Profil ten publikuje informacje z kręgu bliskiego Putinowi.

Według niego Putina u władzy na czele państwa zastąpić ma „twardogłowy” sekretarz rady bezpieczeństwa, 70-letni Nikołaj Patruszew. Tichonowa „stworzyłaby jego przeciwwagę i tym samym zagwarantowałaby stabilność w reżimie Putina” – pisze „Bild”.

Tichonowa jest młodszą z dwóch oficjalnych córek Putina. Znalazła się na listach osób objętych sankcjami przez USA, Wielką Brytanię i UE. Posiadająca wykształcenie ścisłe Tichonowa kieruje moskiewską firmą, która zdaniem rządu USA popiera swymi działaniami rosyjski rząd i przemysł obronny.