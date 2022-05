Łatwiejsze zadanie stoi przed Finami. – Ankara sygnalizuje, że zgodzi się na przystąpienie Finlandii do Sojuszu, ale jeśli Szwecja nie zapewni ustępstw w kwestii Partii Pracujących Kurdystanu, to ona zostanie zablokowana – twierdzi Soner Çağaptay, ekspert Washington Institute cytowany przez portal Euractiv. Zważywszy na deklaracje fińskich i szwedzkich polityków , taki scenariusz jest jednak mało prawdopodobny. I Helsinki, i Sztokholm preferują wspólne dołączenie do NATO. I to najlepiej jak najszybciej. A szybka ścieżka – początkowo uznawana za scenariusz podstawowy – już została mocno spowolniona przez Turcję. W niedzielę fiński minister spraw zagranicznych Pekka Haavisto ocenił, że dojście do porozumienia z Ankarą może zająć kilka tygodni. Istotne, by doszło do tego przed zaplanowanym na koniec czerwca szczytem NATO w Madrycie, na którym będą obecni Finowie i Szwedzi. Oczekuje się, że pod względem formalnym w stolicy Hiszpanii sprawa rozszerzenia aliansu posunie się znacząco do przodu.