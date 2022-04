Reklama

"Publikujemy doniesienia o duchownych Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej współpracujących z rosyjskimi propagandystami i koordynatorami operacji informacyjno-psychologicznych. Przypominamy, że wszyscy sprawcy przestępstw przeciwko integralności terytorialnej i ludności Ukrainy będą ścigani za swoje czyny" - zadeklarowała ukraińska służba na Facebooku.

Duchowni Patriarchatu Moskiewskiego to "żołnierze propagandowej armii Rosji, którzy usprawiedliwiają agresję na Ukrainę i ludobójstwo na naszym narodzie, a także nawołują swoich wiernych, by dołączali do okupacyjnych oddziałów" - ocenił wywiad wojskowy.

"Ideologia 'rosyjskiego świata' jest tym samym, co ideologia nazizmu. Usprawiedliwia przemoc, morderstwa, wojny i ludobójstwo, dlatego musi być odrzucona i potępiona w taki sam sposób, jak potępiany jest nazizm, jego ideolodzy i zbrodnie" - stwierdził na początku kwietnia metropolita Epifaniusz, stojący na czele Cerkwi Prawosławnej Ukrainy.

Zwierzchnik Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego, patriarcha Moskwy i całej Rusi Cyryl otwarcie popiera rosyjską inwazję na Ukrainę. Pojawiły się m.in. nagrania, na których hierarcha ofiarowuję ikonę dowódcy rosyjskiej Gwardii Narodowej (Rosgwardii) generałowi Wiktorowi Zołotowowi i błogosławi agresję Kremla na sąsiedni kraj.

Jeden z kapłanów eparchii (diecezji) dniepropietrowskiej Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego oświadczył 14 kwietnia, że patriarcha Cyryl powinien stanąć przed międzynarodowym trybunałem kościelnym.

"Duchowni Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej to żołnierze rosyjskiej armii propagandowej. Propagandyści w sutannach, na polecenie Kremla, głoszą doktrynę rosyjskiego świata, która nie jest zgodna z prawosławnym nauczaniem. W ślad za rosyjską oficjalną propagandą duchowni ci usprawiedliwiają rosyjską agresję, ludobójstwo narodu ukraińskiego i wzywają wiernych do wstępowania w szeregi rosyjskich jednostek okupacyjnych" - czytamy w komunikacie HUR.

Opublikowany spis zawiera imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzin oraz pełnione urzędy w Cerkwi.