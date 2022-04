Dżihadystyczne ugrupowanie Państwo Islamskie (IS) chce, by jego członkowie i sympatycy dokonywali zamachów w Europie, wykorzystując fakt, że trwa wojna na Ukrainie – podały hiszpańskie media. Według rzecznika IS jest to świetna okazja do przeprowadzenia zamachów w odwecie za śmierć przywódcy grupy, Abu Ibrahima al-Haszemiego al-Kurajsziego.

Reklama „Tam (na Ukrainie - PAP) gorzeje żar wojny i tam są krzyżowcy” - powiedział rzecznik IS Abu Omar Al-Muhajir, cytowany przez dziennik „El Espanol”. „Należy wykorzystać fakt, że niewierni walczą między sobą” - dodał. Wezwał też „samotne wilki”, aby „zabijały, deptały i dźgały chrześcijan na podwórkach domów”, wykorzystując chaos i strach wywołany wojną na Ukrainie. Reklama Według innej hiszpańskiej gazety, „La Razon”, zagrożenie dotyczy wszystkich krajów, w których większość mieszkańców stanowią chrześcijanie. 3 lutego prezydent USA Joe Biden ogłosił śmierć lidera IS podczas operacji amerykańskich sił specjalnych w północno-zachodniej Syrii. Al-Haszemi al-Kurajszi wysadził się w powietrze, zabijając również członków swojej rodziny i inne osoby, gdy do budynku w którym przebywał zaczęli się zbliżać amerykańscy komandosi - przekazały władze USA. 10 marca terrorystyczna organizacja ogłosiła, że jej nowym przywódcą został Abu al-Hasan al-Haszemi al-Kurajszi. Z Saragossy Grażyna Opińska (PAP)