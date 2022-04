Ponad 800 schronów w Kijowie podłączono do internetu

Rosjanie zabrali pomoc humanitarną w Melitopolu

Obrona Mariupola uniemożliwia rosyjskim wojskom ofensywę na innych kierunkach

Dowódca Pułku Azow: Nie poddamy Mariupola

Zełenski zwolnił z armii dwóch generałów oskarżonych o zdradę

Wojsko: odbiliśmy z rąk rosyjskich 11 miejscowości w obwodzie chersoński

Ponad 800 schronów w Kijowie zostało podłączonych do internetu – poinformowała w piątek agencja Interfax-Ukraina, powołując się na wojskowe władze obwodu kijowskiego.

Władze informują, że w stolicy wznawiają działalność przedsiębiorstwa, otwierają się sklepy i punkty usługowe.

„Wojsko apeluje o ostrożność, zwłaszcza w strefach parkowych i leśnych, na brzegach rzek i jezior oraz na drogach. Na wyzwolonych terytoriach wojsko ukraińskie i pododdziały Państwowej Służy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych oczyszczają i rozminowują teren” – oznajmiły władze. (PAP)

Rosjanie zabrali pomoc humanitarną w Melitopolu

W Ukrainie trzema uzgodnionymi korytarzami humanitarnymi w czwartek udało się ewakuować własnymi środkami transportu do Zaporoża 1458 osób - poinformowała wicepremier Iryna Wereszczuk. W Melitopolu Rosjanie zabrali pomoc humanitarną przeznaczoną dla mieszkańców okupowanego miasta. 45 autobusów do ewakuacji Rosjanie nie wpuścili do Berdiańska. 600 osób, które z miasta pieszo dotarły do autobusów, w piątek rano ma wyjechać do Zaporoża - przekazała wicepremier.

Z Enerhodaru wyjechało 50 samochodów i autobus z dziećmi. Mieszkańcy już są w Zaporożu. 12 autobusów do ewakuacji, załadowanych pomocą humanitarną, dojechało do Melitopola. Pomoc humanitarną - 14 ton jedzenia i leków - zabrali Rosjanie - poinformowała Wereszczuk.

"Prowadzimy negocjacje w sprawie zwrotu autobusów, by mieszkańcy Melitopola jutro mogli wyjechać nimi do Zaporoża" - dodała wicepremier.

Obrona Mariupola uniemożliwia rosyjskim wojskom ofensywę na innych kierunkach

Obrońcy Mariupola związali walką rosyjskie siły i uniemożliwiają im rozwinięcie ofensywy na innych kierunkach, m.in. na Krzywy Róg i Zaporoże - oceniła w czwartek wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar. Dodała, że mimo porażek Rosjanie nie rezygnują ze swoich celów.

"Kiedy rozmawiamy o zmianach na froncie, takich jak domniemane wycofanie się rosyjskich wojsk z obwodów kijowskiego i czernihowskiego, powinniśmy pamiętać, że nie są to dobrowolne decyzje przeciwnika. Jest to rezultat skutecznych działań ukraińskiej armii" - powiedziała Malar, cytowana przez agencję Interfax-Ukraina.

Wcześniej w czwartek dowództwo pułku Azow zaapelowało do władz Ukrainy o przeprowadzenie operacji, mającej na celu odblokowanie oblężonego przez Rosjan Mariupola na południowym wschodzie kraju.

Sytuacja wojskowa i humanitarna w mieście jest bardzo trudna. Jak przekazali eksperci warszawskiego Ośrodka Studiów Wschodnich, zasadniczymi punktami oporu w oblężonym Mariupolu mają być trzy główne zakłady przemysłowe.

Dowódca Pułku Azow: Nie poddamy Mariupola

Żołnierze Pułku Azow nie poddadzą zablokowanego przez rosyjskich najeźdźców Mariupola i będą walczyć o miasto do końca - powiedział w wywiadzie telewizyjnym jego dowódca Denis Prokopenko, poinformował w piątek Ukrinform. „Idę na stanowiska, rozmawiam z żołnierzami, gdy oni przychodzą na stanowisko dowodzenia, nie widzę strachu w ich oczach. Widzę nienawiść w ich oczach...Kiedy ludzie po trzeciej lub czwartej ranie podnoszą karabin maszynowy i zaciskają zęby, idą dalej do walki, nie sądzę, że ci ludzie się boją… Mogę obiecać rodzinom ofiar, że zwyciężymy, nie musicie się za nas wstydzić. Ponieważ nie zamierzamy poddawać miasta, będziemy walczyć do końca, zwycięstwo na pewno będzie nasze" – powiedział dowódca. Dodał: „Zrobimy wszystko, aby śmierć naszych braci i sióstr nie poszła na marne”.

Prokopenko zaznaczył, że żołnierze pułku mają kontakt ze swoimi rodzinami, ale jest on ograniczony, bo zniszczone są wieże telekomunikacyjne, w mieście nie ma internetu, prawie nigdzie nie ma prądu.

Dowódca po raz kolejny podkreślił, że bojownicy Pułku Azowskiego mają nadzieję na operację odblokowania Mariupola i dlatego kontynuują heroiczną walkę z wrogiem.

Mariupol został zamieniony w wielką ruinę przez wojska rosyjskie, mieszkańcy mdleją z głodu na ulicach, a wrogie bomby grzebią ich żywcem w schronach przeciwlotniczych, powiedziała wicepremier - minister ds. reintegracji czasowo okupowanych terytoriów Ukrainy Iryna Wierieszczuk. Wojska rosyjskie zniszczyły miasto, dlatego konieczna jest ewakuacja wszystkich cywilów.

Zełenski zwolnił z armii dwóch generałów oskarżonych o zdradę

„Dzisiaj zapadła kolejna decyzja w sprawie antybohaterów – teraz nie mam czasu zajmować się wszystkimi zdrajcami, ale stopniowo wszyscy będą ukarani” – powiedział w czwartek Zełenski.

Dodał, że ci wysocy rangą żołnierze, którym nie wolno było wybierać, gdzie jest ich ojczyzna, którzy złamali wojskową przysięgę wierności narodowi ukraińskiemu złożoną w celu ochrony naszego państwa, jego wolności, niepodległości, z pewnością zostaną pozbawieni wyższych stopni wojskowych.

Wojsko: odbiliśmy z rąk rosyjskich 11 miejscowości w obwodzie chersońskim

Siły Zbrojne Ukrainy odzyskały pełną kontrolę nad 11 miejscowościami w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy; miejscowa ludność otrzyma pomoc humanitarną – poinformowała w piątek agencja Ukrinform, cytując komunikat Zgrupowania Wojsk Południe.

Podczas operacji wyzwalania miejscowości 60. samodzielna brygada strzelców zmotoryzowanych zdobyła sprzęt wojskowy wroga, w tym czołgi T-64 wraz z amunicją, bojowe wozy piechoty BMP-2 i BMD-2 oraz transporter opancerzony – napisano w komunikacie zamieszczonym na Facebooku (https://www.facebook.com/uvPivden/posts/112379708089261) (PAP)