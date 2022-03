– Dołączamy się do naszych europejskich sojuszników, by szukać i przejmować wasze jachty, wasze luksusowe apartamenty, wasze prywatne odrzutowce. Idziemy po wasze nieuczciwie nabyte majątki – zwracał się do rosyjskich oligarchów w orędziu o stanie państwa z początku marca prezydent USA Joe Biden. Temat – co zrozumiałe – szybko stał się medialnie nośny. W całym gąszczu nowych pakietów sankcji spełnienie tej obietnicy wzbudza wśród amerykańskiej opinii publicznej wyjątkową ekscytację.