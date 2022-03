Według minister spraw zagranicznych Annaleny Baerbock, kolejne pociski przeciwlotnicze Strieła są w drodze na Ukrainę. "W tej sytuacji jesteśmy jednym z największych dostawców broni" - powiedziała w środę w Bundestagu. "To nie jest coś, co napawa nas dumą, to jest to, co musimy teraz zrobić, aby pomóc Ukrainie".

Minister będzie nadal "naciskać, aby dalsze dostawy były możliwe". Reklama W weekend gazeta "Welt am Sonntag" poinformowała, że zamiast obiecanych 2700 rakiet Strieła dostarczono na Ukrainę tylko 500. Według informacji gazety "Bild" Federalna Rada Bezpieczeństwa zatwierdziła we wtorek na tajnym posiedzeniu dalsze dostawy, dzięki czemu łącznie ma zostać dostarczonych 2700 rakiet.